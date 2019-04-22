У Зеленского уже предупредили: президент тарифы не снижает

Александр Данилюк, экс-министр финансов Украины и представитель команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского, заявил, что "сфера тарифов не находится в сфере компетенции президента".

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По его словам, президент Зеленский будет только поднимать вопрос обоснованности цены на газ перед правительством.

Советник Зеленского Дмитрий Разумков надеется лишь на то, что "снижение коррупционной составляющей даст возможность снизить тарифы".

Это может стать разочарованием для большинства украинцев, которые в качестве главной личной проблемы назвали высокие тарифы на коммунальные услуги.