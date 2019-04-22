22 Апреля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Пермском крае энергетики объединят усилия для решения стратегических задач

В Перми состоялась встреча представителей профессионального сообщества энергетиков. На мероприятии присутствовали и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокорев, президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, представители энергокомпаний, работающих на территории региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", в ходе встречи, в частности, была обсуждена тема создания общественной структуры, призванной стать площадкой для партнерского диалога между энергетиками и властью. В частности это касается синхронизации перспективных планов развития энергокомпаний, которые работают на территории региона, выработки консолидированной позиции по актуальным вопросам: цифровизация отрасли, доступность энергетической инфраструктуры, повышение энергоэффективности региона и т.д. Один из рассматриваемых вариантов - создание комитета по энергетике при Пермской торгово-промышленной палате.

На данный момент аналогичные общественные объединения успешно работают в соседних регионах: в Свердловской области - это комитет по энергетике областного союза промышленников и предпринимателей, в Челябинской - комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по энергоэффективности и развитию топливно-энергетического комплекса.

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В Пермском крае энергетики объединят усилия для решения стратегических задач

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Теги: энергетики, МРСК Урала, энергокомпании



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