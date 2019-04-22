Подчиненный Шумкова рассказал, почему курганцам вредно поднимать зарплату

В Кургане начальник областного управления по труду и занятости, член правительства Вадима Шумкова Игорь Ксенофонтов заявил, что рост зарплат рабочих сделает продукцию местных заводов нерентабельной.

"Повышение минимального оклада стало проблемой. По уровню зарплаты рабочие сравнялись со специалистами с высшим образованием. Но если повышать зарплату рабочим, то продукция курганских предприятий станет неконкурентоспособной", - цитирует чиновника "Комсомольская правда".

Такую позицию Ксенофонтов озвучил во время круглого стола, на котором участники обсуждали борьбу с бедностью, защиту многодетных семей и других уязвимых социальных групп.

Добавим, что в настоящий момент средняя зарплата в Курганской области — 27 тыс. 700 рублей.