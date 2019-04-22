22 Апреля 2019
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При первом полете транспортника Ил-112В произошел отказ автоматики

Первый полет военного транспортника Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил главный конструктор "Ил" Николай Таликов.

По его словам, левый двигатель работал в заданном диапазоне, а правый перешел на гидромеханику. Специалисты установили факт перехода на резервную систему уже после полета, сообщает Lenta.ru cо ссылкой на Aviation Explorer.

Таликов пояснил, что на гидромеханике самолет может летать сколь угодно долго, это его штатный резервный режим. Отказ автоматики подтвердил надежность перехода на резервную систему, добавил он.

Ранее ПАО "Ил", создатель нового военно-транспортного самолета Ил-112В, опубликовало видеозапись первого полета опытного образца самолета. Вылет был проведен 30 марта 2019 года, видеофиксация полета велась сразу с семи камер, в том числе с установленных на самом Ил-112В.

Напомним, Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса.

Эксперты ранее оценили, что Ил-112 является штучным экземпляром, пока не предназначенным для гражданских полетов.

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При первом полете транспортника Ил-112В произошел отказ автоматики

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Теги: ил-112в, первый полет



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