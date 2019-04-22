22 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Свердловский Минздрав не согласен с заключением Росздравнадзора, который раскритиковал здравоохранение региона

Министерство здравоохранения Свердловской области не согласно с заключением Росздравнадзора, который в начале апреля проверил систему здравоохранения в регионе и выявил нарушения в оказании людям медицинской помощи. Причиной проверки стал высокий уровень показателей смертности населения в регионе. Как сообщается в ответе Накануне.RU на официальный запрос, минздрав уже направил в региональный Росздравнадзор протокол возражений по существу замечаний.

Также был издан приказ "Об утверждении плана мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных проверкой", где определены мероприятия, ответственные и сроки реализации.

"Комиссия Росздравнадзора пришла к заключению, что нарушений действующего законодательства или обязательных требований к организации медицинской помощи не выявлено. Замечания (нарушения), указанные комиссией, имеют в большей степени характер предложений по совершенствованию проводимой работы, указывают на то, что можно улучшить или реализовать более эффективными способами", - считают в минздраве.

Что касается оценки эффективности работы регионального министерства здравоохранения, то экспертная оценка эффективности проводится главными внештатными специалистами минздрава Свердловской области и Минздрава России.

"Оценка эффективности министерства здравоохранения Свердловской области проводится регулярно", - сообщается в ответе на запрос.

Напомним, Росздравнадзор обнаружил, что положенные бесплатные лекарства получают не все граждане, которым они положены, а данные о количестве необеспеченных рецептов существенно занижаются.

В минздраве же ответили, что "закупки лекарственных препаратов осуществляются в соответствии со сформированной потребностью медицинских организаций по утвержденному графику закупок на 2019 год". А поставки препаратов производятся согласно заключённым контактам.

"Вопросы отчетности по лекарственному обеспечению в Росздравнадзор касались обмена данными между электронными системами в режиме онлайн и более высокой скоростью работы региональной системы, которая в ежеминутном режиме обновляет данные по обеспеченным в аптеках рецептам, а федеральная система сбора отчетности обновляется реже, что приводит к разночтениям по количеству рецептов и препаратов", - резюмировали в министерстве здравоохранения Свердловской области.

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Свердловский Минздрав не согласен с заключением Росздравнадзора, который раскритиковал здравоохранение региона

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Теги: Росздравнадзор, свердловская область, оказание медицинской помощи, проверка



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