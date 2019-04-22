Дело хакеров Lurk поступило на новое рассмотрение в Кировский райсуд Екатеринбурга

Уголовное дело хакеров из группировки Lurk поступило на новое рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга. Им займется другой судья.

Напомним, изначально дело рассматривала судья Екатерина Иванченко. Однако прокуратура и сами обвиняемые подали апелляцию на решение суда первой инстанции о назначении заседания без предварительного слушания. В итоге 9 апреля Свердловский областной суд вернул дело на рассмотрение в райсуд, но в ином составе.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде Екатеринбурга, сейчас данное дело находится в производстве судьи Ларисы Шаньгиной. Материалы были переданы ей в минувшую пятницу, 19 апреля. Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, на счету хакеров Lurk, по данным следствия, взлом базы данных аэропорта Кольцово, а также хищение более 1,2 млрд руб. у крупных банков. Один из обвиняемых - Константин Козловский - ранее заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США.