22 Апреля 2019
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Общество Тюменская область

В "Транснефть-Сибирь" подготовили объекты к пожароопасному сезону

В Тюменском управлении магистральных нефтепроводов (УМН) продолжается подготовка производственных объектов к пожароопасному периоду. Комплекс мероприятий разработан по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть-Сибирь".
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На юге Тюменской области пожароопасный сезон официально начался 19 апреля. В регионе уже были возгорания. Для предотвращения и профилактики пожаров в опасной близости от объектов транспортировки нефти в зоне магистральных нефтепроводов сотрудники УМН расчищают линейную часть, узлы задвижек, камеры пуска-приема средств очистки и диагностики от древесно-кустарниковой растительности на нормативные расстояния.

В линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) и нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" сотрудники управления устанавливают на ёмкостях и резервуарах огнепреградители, проверяют резервуары противопожарного запаса воды и работоспособность систем их охлаждения. Создаются также минерализованные полосы вокруг производственных объектов. Завершена проверка средств молниезащиты к грозовому периоду. Подготовка к пожароопасному периоду продлится до конца мая, по итогам которой Тюменское УМН получит паспорт готовности.

Объекты Транснефть-Сибирь(2019)|Фото: Транснефть-Сибирь

На время пожароопасного периода лучше контролируют техническое состояние автомобильной техники, идут проверки и испытания пожарно-технического вооружения, комплектование и проверка пунктов сосредоточия пожарного инвентаря. На производственных объектах созданы группы по тушению лесных пожаров с закреплением за ними техники. В их составе – как члены добровольной пожарной дружины, так и другие сотрудники. Группа поднимается по тревоге, если огонь приближается к объектам нефтепроводного транспорта.

Работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, с ними проводятся теоретические и практические занятия, в ходе которых отрабатываются действия по работе с пожарной техникой и оборудованием. Тщательная подготовка и соответствие высоким стандартам безопасности позволяют персоналу компании оперативно реагировать на сложные ситуации, вызванные климатическими факторами.

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В "Транснефть-Сибирь" подготовили объекты к пожароопасному сезону

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Теги: Транснефть-Сибирь, защита от пожара



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