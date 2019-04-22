Пермский Театр-театр презентует спектакль "Карлик нос" на Всероссийском театральном форуме

Всероссийский театральный форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" стартовал в Нижнем Новгороде в Театре драмы имени Максима Горького. Пермский край представляют труппы пяти театров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Так, от Прикамья участниками форума стал пермский академический театр оперы и балета, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, Березниковский драматический театр, Лысьвенский театр драмы им.Савина и Пермский академический Театр-Театр. Мероприятия форума проходят с 21 по 25 апреля. В эти дни лучшие специалисты, теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, творческие встречи и мастер-классы для молодых актеров драматических, музыкальных и кукольных театров, работников технических цехов.

24 апреля на церемонии передачи эстафеты театрального марафона каждый регион Приволжского федерального округа презентует свои театры в специальных павильонах. Пермский академический Театр-Театр презентует спектакль "Карлик нос" — номинант "Золотой маски" в восьми номинациях этого года.

Гостями и участниками форума стали представители театрального сообщества из всех регионов Приволжья и других субъектов Российской Федерации. Почетных гостей от имени полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поприветствовал помощник полпреда Владимир Колчин.

Он отметил огромное значение театра для воспитания граждан, особенно для молодежи.

"Непосредственное взаимодействие зрителя и актера, поднимаемые нравственные и культурные вопросы, глубокое гуманистическое содержание, характерное для лучших образцов театрального искусства, – все это мощные средства формирования личности", - заявил Владимир Колчин, отметив, что в округе ведется большая работа по поддержке инициатив, связанных с театральной деятельностью. Особое внимание уделяется вовлечению в эту среду молодежи для расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития театрального искусства.

"Для решения этой задачи организован окружной фестиваль "Театральное Приволжье" с участием студенческих и школьных творческих коллективов всех регионов округа. В его рамках каждый регион выберет лучшие постановки, которые будут показаны на телевизионных каналах и в сети интернет, а в конце года народным голосованием выбраны лучшие спектакли, актеры и режиссеры. Уверен, что этот фестиваль станет важнейшим событием культурной жизни округа в Год театра", - подчеркнул помощник полпреда.