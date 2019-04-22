Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей

Самый богатый человек Дании, крупнейший акционер британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке.

BBC News сообщает, что семья приехала в страну на пасхальные праздники.

Поульсен планировал оставить все свое имущество детям - Алме, Астрид, Агнес и Альфреду, пишет Daily Mail.

Напомним, шесть взрывов прогремели одновременно в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целью террористов стали шикарные курортные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также церкви, где сегодня проходили пасхальные мессы.

Спустя несколько часов на острове прогремели седьмой и восьмой взрывы. Седьмой произошел неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде столицы.

По последним данным, погибли 290 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. Россиян среди жертв нет.

Власти Шри-Ланки обвинили радикальную исламистскую группировку "Таухид джамаат" в совершении серии терактов, сообщает Bloomberg.