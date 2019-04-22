22 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО Москва

На севере Москвы найдена мертвой известная спортсменка

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели девушки на севере Москвы. По некоторым данным, это известная спортсменка.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, днем 21 апреля на козырьке жилого дома по Кронштадскому бульвару было найдено тело 26-летней девушки. На нем были повреждения, характерные для падения с высоты. Как уточнили в ведомстве, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, ведется розыск очевидцев. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным СМИ, погибшая - 26-летняя чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина. Девушка становилась победительницей Кубка страны, была чемпионкой Москвы и Московской области, входила в состав сборной России на чемпионате Европы. В последнее время Мялина работала тренером по общефизической подготовке и гандболу в одном из фитнес-клубов.

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На севере Москвы найдена мертвой известная спортсменка

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Теги: девушка, Москва, чемпионка, СКР



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