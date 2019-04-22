Грязь, лужи и разбитые дороги. Шувалов опозорил Сургут в "БДСМ" Варламова

Известный блогер-урбанист Илья Варламов прогулялся по Сургуту с главой города Вадимом Шуваловым в рамках проекта "Большая дорога с мэром" (БДСМ). О своих впечатлениях от города блогер рассказал на своей странице в "Живом Журнале", передает корреспондент Накануне.RU.

Прогулка по городу Варламова и мэра Сургута состоялась 20 апреля. Основные замечания блогера касались "недоступности" города для пешеходов. Варламов отметил, что горожанам должно быть удобно ходить по улицам в любую погоду.

"Главная проблема Сургута – по городу невозможно нормально ходить. Да, сейчас "не самое удачное время", скажете вы – конец зимы. Ок, не самое удачное. Но как в это не самое удачное время ходить по улицам? Как выживать людям? Как бабушка должна перепрыгивать через лужи? Как человек с детской коляской должен выйти из дома? Я ходил по городу с мэром, и он очень ловко прыгал через лужи. Но бабушка прыгать не может, и рисковать она не может. По обледенелым обочинам она перебираться через подтопления не может, понимаете? Потому что если бабушка упадет и сломает себе ногу, то, возможно, она никогда больше не будет ходить. И это падение для неё может стать концом активной жизни. Поэтому бабушка сидит дома неделями и никуда не выходит", – отметил урбанист.

Он также подчеркнул, что сургутянам ходить мешают не только гололед и огромные лужи, но и автомобили, припаркованные рядом с подъездом. Особое негодование у урбаниста вызвал транспорт, припаркованный на газонах. Блогер отметил, что это способствует распространению грязи. Комментируя яркие цвета, которые активно используется в дизайне зданий, он отметил, что хорошее настроение создают не яркие краски, а чистый город, безопасные улицы, ухоженные дворы без машин.

Особой критики со стороны блогера удостоились разбитые дороги города, отсутствующие ливневки и мусорные контейнеры открытого типа. Кроме того, в поле зрения блогера попали качели на детской площадке, у которых укоротили цепи из-за сугробов, и веранды в детском саду "похожие на площадки для мусорных контейнеров".

Сам город Илья Варламов назвал "безликим".

"Сургут – крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа! Округ неспроста так называется: здесь жили и живут ханты и манси, здесь своя культура и своя атмосфера. Казалось бы, это надо как-то использовать. Но о малых народах севера и их культуре на улицах Сургута вообще ничего не напоминает. Сургут вообще город относительно безликий. С чем он должен ассоциироваться, кроме нефти и газа? Почему город застраивается безликими убогими стекляшками? Почему в дизайне городской среды нет и намека на историю этой земли?" - пишет урбанист.

Кроме того, Варламов проверил заборы, которые критиковал во время своего прошлого визита, мэрия обещала их убрать, но не сделала этого. Также блогер-урбанист сделал мрачный прогноз относительно будущего Сургута. Он предположил, что в дальнейшем население города будет не расти, а сокращаться, поскольку на нефтяных производствах активно ведут замену человеческого труда на автоматизированный.

"Сургуту придется ужаться и подумать, зачем вообще он нужен, если нефть и газ будут добывать роботы. Возникнув в 60-е годы XX века как город для нефтяников, в XXI веке Сургут умрёт. Что останется на его месте, я не знаю. Может быть, ничего не останется. И это не страшно. В конце концов, все в этом мире умирает, в том числе и города – это совершенно естественный процесс", - предположил Илья Варламов.

Отметим, что несмотря на шквал критики, блогер поблагодарил мэра города Вадима Шувалова за смелость - за то, что он не побоялся показать город без прикрас.

"Я согласен работы у нас еще много, и администрация города делает все, чтобы в Сургуте было комфортно. Оказалось, что идея о создании шоу "Большая дорога с мэром" (БДСМ) пришла Илье именно в Сургуте, когда он не смог перебраться через лужу около памятника основателям города. Проверили — луж там больше нет. Илья назвал меня самым смелым мэром, потому что я отважился показать город как есть, а не после весенних субботников. В общем, отличная получилась прогулка. Спасибо, Илья, за знакомство и ценные советы!" - поделился своими впечатлениями мэр.