"Политика, которую нельзя называть". Эксперты МВФ поддержали индустриализацию

Эксперты Международного валютного фонда представили доклад о "политике, которую нельзя называть". Решением экономических проблем развивающихся стран, по мнению Реды Шерифа и Фуада Хасанова, может стать новая индустриализация с сильной ролью государства и мерами поддержки национальных производителей. Официальные рецепты МВФ все еще отличаются от точки зрения авторов доклада, но в России сам факт такого доклада сочли сигналом к возможному отказу от неэффективной экономической модели, которую навязывают развивающимся странам.

Эксперты МВФ в своем докладе "Возвращение политики, которую нельзя называть: принципы индустриализации" отмечают, что стандартный набор методов по ускорению роста экономики: создание благоприятных условий для бизнеса, поддержание макроэкономической стабильности (в России - пресловутое бюджетное правило, от которого миссия МФВ год от года не рекомендует отказываться), "точки роста" в отдельных регионах с особыми экономическими режимами - не дает должного эффекта для большинства развивающихся экономик. С 1960 г. только 16 из 182 экономик перешли из категорий стран с низким или средним уровнем доходов в категорию стран с высоким доходом, вызван столь низкий показатель исчерпанием ресурса и замедлением производительности труда.

Выход - в создании новых продуктов и технологий в существующих отраслях экономики с параллельным развитием новых секторов, с пока не очевидными конкурентными преимуществами. Шериф и Хасанов говорят о новой индустриализации, к которой традиционно призывали экономисты противоположного МВФ толка. В ее составе: поддержка национальных производителей в сложных отраслях, прозрачные меры господдержки с привлечением капитала в технологичные направления с большим экспортным потенциалом. Особенности индустриализации от экспертов МВФ - смещение приоритета с импортозамещения на экспорт высокотехнологичной продукции и режим жесткой конкуренции как с внутренними производителями, так и с предприятиями внешнего контура, что при наличии протекционизма видится разумным.

Применительно к России речь может идти об отраслях, где отечественные производители уже показывают сильное конкурентное преимущество. Это продукция ВПК, в частности "Ростеха", нефтегазовая промышленность, проекты "Росатома", а также интернет-проекты и стартапы, говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. "За виртуальной экономикой будущее, и Россия довольно активно участвует в ее развитии. Стоит помнить, что новая индустриализация во многом связана с цифровизацией. Акцент на экспорт, а не на импортозамещение дает больший стимул к развитию: одно дело конкурировать на внутреннем рынке, другое – на мировом. Это намного сложнее, но и эффективнее", - пояснил Накануне.RU эксперт.

Андриевский добавляет, что для развития конкуренции необходим активный сектор МСБ, а в целом речь нужно вести об увеличении эффективности госуправления: снижении уровня коррупции, о реальной устремленности в будущее и понимании места России в контексте мировой экономики.

В докладе отмечено, что мнение экспертов не является официальной позицией МВФ, однако только новая индустриализация объективно дает возможность выйти на рост экономики. На тональность выступлений аналитиков фонда могли повлиять успехи экономики США при Дональде Трампе, предполагает известный российский промышленник, глава Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики Константин Бабкин.

"Он [Трамп] пришел к власти с лозунгами новой индустриализации: снижение налогов, элементы протекционизма, поддержка американских производителей на внешних рынках. В итоге в США растут зарплаты, количество рабочих мест увеличивается, экономика растет темпами, которых два десятилетия не видели в США. Это как-то воздействует на экспертов МВФ, они видят, что практика опровергает их официальные установки, и сопротивляться тенденциям бесполезно. Если эксперты МВФ официально посоветуют Набиуллиной снизить ставку, я буду приятно шокирован, а если либералы последуют этому совету – мир и вовсе перевернется", – отметил он в беседе с Накануне.RU.

В 2018 г. миссия МВФ поддержала пенсионную "реформу" в России, рекомендовала продолжить торговую интеграцию, снизить участие государства в экономике. Параллельно МВФ поддержал жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка. Эксперты фонда в противовес этим заявлениям говорят о необходимости сильной роли государства в экономике.

"Если говорить про Россию, то роль государства в регулировании экономики необходимо усилить. Россия может конкурировать в электронике, компьютерах, авиастроении. Для этого в стране нужно развивать эконому широким спектром – все направления, где теплится жизнь: промышленность, сельское хозяйство. Государство должно играть роль дирижера в широком оркестре производственных предприятий. Теми или иными налоговыми льготами государство должно привлекать частную инициативу в экономику. Частный бизнес должен играть в ансамбле", – поделился своим мнением промышленник.