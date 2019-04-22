Бывшие топ-менеджеры нерудной компании "Бердяуш" получили сроки в колонии за растрату 139,9 млн рублей

22 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

Бывшие топ-менеджеры нерудной компании "Бердяуш" получили сроки в колонии за растрату 139,9 млн рублей

Чертановский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора нерудной компании "Бердяуш" Дмитрия Супруна, юриста Екатерину Краснихину и экономиста Елену Дорожевич к лишению свободы в колонии общего режима за растрату 139,9 млн рублей, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в мае 2018 года Генпрокуратура направила в Чертановский суд Москвы дело о растрате 139,9 млн руб в компании "НК Бердяуш", которая когда-то была крупнейшим поставщиком щебня для нужд "Российские железные дороги". Сейчас компания "НК Бердяуш" переименована в ООО "ПНК-Урал", материалы "уголовки" касаются событий 2010-2014 гг. В 2014 г. прежний владелец "НК Бердяуш" Сергей Вильшенко, экс-директор торгового дома "РЖД", советник главы госкорпорации, продал 100% компании старшему сыну генерального прокурора Артему Чайке. В результате проведенного аудита были выявлены факты заключения фиктивных договоров с фирмами-однодневками и выводу активов из компании.

По версии следствия, деньги, полученные за поставки щебня для РЖД, выводились в фирмы-однодневки, а затем оседали на счетах Вильшенко.

Обвиняемые отрицали свою вину и связывали уголовное дело с конфликтом между Чайкой и Вильшенко.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывшие топ-менеджеры нерудной компании "Бердяуш" получили сроки в колонии за растрату 139,9 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Бердяуш, уголовное дело, растрата, приговор,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3660

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети