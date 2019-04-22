Бывшие топ-менеджеры нерудной компании "Бердяуш" получили сроки в колонии за растрату 139,9 млн рублей

Чертановский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора нерудной компании "Бердяуш" Дмитрия Супруна, юриста Екатерину Краснихину и экономиста Елену Дорожевич к лишению свободы в колонии общего режима за растрату 139,9 млн рублей, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в мае 2018 года Генпрокуратура направила в Чертановский суд Москвы дело о растрате 139,9 млн руб в компании "НК Бердяуш", которая когда-то была крупнейшим поставщиком щебня для нужд "Российские железные дороги". Сейчас компания "НК Бердяуш" переименована в ООО "ПНК-Урал", материалы "уголовки" касаются событий 2010-2014 гг. В 2014 г. прежний владелец "НК Бердяуш" Сергей Вильшенко, экс-директор торгового дома "РЖД", советник главы госкорпорации, продал 100% компании старшему сыну генерального прокурора Артему Чайке. В результате проведенного аудита были выявлены факты заключения фиктивных договоров с фирмами-однодневками и выводу активов из компании.

По версии следствия, деньги, полученные за поставки щебня для РЖД, выводились в фирмы-однодневки, а затем оседали на счетах Вильшенко.

Обвиняемые отрицали свою вину и связывали уголовное дело с конфликтом между Чайкой и Вильшенко.