Разучивать песни военных лет и многое другое: автор идеи "Бессмертный полк" предложил новшества при проведении акции

Международная акция "Бессмертный полк" в Свердловской области традиционно пройдёт 9 мая, ожидается, что в ней примут участие не менее 150 тысяч человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Руководитель штаба регионального отделения "Бессмертный полк России" по Свердловской области Валерий Басай напомнил журналистам, что в 2016 году под знамёна "полка" в Екатеринбурге встали 70 тысяч человек, в 2017-м – 100 тысяч, в прошлом году – 150 тысяч. Теперь, по его словам, портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, наверняка пронесёт не меньшее количество людей. При этом устроители акции не собираются "ставить рекорды" посещаемости, главное для них – создать условия для участников, чтобы все желающие смогли в очередной раз отдать должное освободителям страны от фашизма.

В Екатеринбурге колонна традиционно начнёт формироваться в 9:00 по местному времени на улице Толмачёва (входы организуют с улиц Первомайской и Царской), официальный старт акции – 11:00, шествие пройдёт по проспекту Ленина через площадь 1905 года до Дворца молодёжи, где всех ждёт праздничная программа и солдатская каша из полевых кухонь.

В ходе пресс-конференции сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", автор идеи Геннадий Иванов поделился своими мыслями о том, какие новшества можно привнести в акцию.

Он привёл в качестве примера Тюмень, где с его подачи и зародился "Бессмертный полк". Там в местной газете публикуют поздравления с Днём Победы, адресуя их ныне здравствующим фронтовикам. Такую форму внимания могут перенять и свердловские СМИ, считает Иванов. Кроме того, общественник считает возможным заранее учить школьников, собирающихся пройти в колоннах, тестам песен тех лет, чтобы остальные участники их подхватывали.

Другое нововведение касается оформления обратной стороны фотографий ветеранов Победы. По замыслу Иванова, пустующее поле следует заполнить крупной надписью с фамилией, именем, отчеством героя, перечнем его наград и мест сражений. Он также предложил автолюбителям дополнить традиционные наклейки типа "Спасибо деду за Победу" фотоснимками конкретных ветеранов.