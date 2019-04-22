ЕС заверил Зеленского в дальнейшей поддержке провальных реформ

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск поздравили победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского. Свое совместное письмо они обнародовали в Twitter.

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Юнкер и Туск заявили, что Зеленский может рассчитывать на "прочную поддержку Украины на пути реформ со стороны ЕС", включая все те сферы, в которых ранее провалился Петр Порошенко. К ним они отнесли верховенство права, борьбу с коррупцией, макроэкономическую стабильность и реформы в энергетическом секторе.

Отметим, что большинство украинцев резко недовольны всеми этими реформами, о чем свидетельствовали опросы.

Также еврочиновники заверили Зеленского в "устойчивой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать Зеленского в борьбе против России.