В Москве нашли пропавшую картину Левитана

В Москве найдена пропавшая картина Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня", передает ТАСС со ссылкой на источник в столичном управлении МВД.

Сообщается, что в день обращения о пропаже картина была обнаружена сотрудниками полиции.

"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно о пропаже картины Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей. Картина была передана по расписке некой женщине, после чего она пропала. Затем было выявлено, что полотно выставлено на продаже на аукционе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе из Третьяковской галереи украли картину "Ай-Петри.Крым" Архипа Куинджи. Подозреваемый в краже был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские. Позже сообщалось, что картина "Ай-Петри. Крым" передана Русскому музею.