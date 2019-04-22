"Шумков проблему не решает": Курганская область оказалась в лидерах регионов, откуда бегут люди

Курганская область вошла в пятерку рейтинга проблемных регионов, где убывает население.

В исследовании, проведенном РИА Рейтинг, говорится, что численность населения за последние три года сократилась на 3,16%.

На этот показатель влияет несколько факторов – дельта между рождаемостью и смертностью, а также миграционные потоки. Эти две вещи реально и влияют на количество жителей в Курганской области, отмечает депутат гордумы Кургана и кандидат в губернаторы Яков Сидоров.

"Основным потенциалом с точки зрения рождения ребенка является молодежь. Если молодежь будет уезжать, соответственно, дети будут рождаться в других регионах. Что касается смертности, она в области фактические не уменьшается. Таким образом, основным критерием является миграция населения", - заявил он в комментарии Накануне.RU.

В Курганской области, поясняет Сидоров, речь идет именно о миграции молодежи. "Если вы к любому молодому человеку в Курганской области подойдете, то в большинстве случаев вы услышите, что он либо желает уехать, либо уже собирается. Они ищут места, где будет лучше", - пояснил Яков Сидоров. Объясняется такое желание, в первую очередь, экономической ситуацией, говорит он, которая на сегодняшний день просто ужасающая.

"Трудно найти работу, даже несмотря на наличие образования или опыта. А в сельской местности не найдешь работу вообще никакую, там же конкуренция за место техничкой в сельском совете. По великому блату туда люди устраиваются!" - заявил депутат.

Яков Сидоров

Таким образом, молодежь уезжает, так как не видит перспектив. По мнению Сидорова, ситуацию можно исправить, создавая рабочие места и соответствующую оплату. При этом, отмечает кандидат в губернаторы, все думают, что в связи с урбанизацией молодежь рвется из села в город, но есть те, кто хотел бы жить и работать в селе.

"Поэтому создание сельскохозяйственных предприятий – это один из способов решения этой проблемы. Все необходимые ресурсы у нас для этого есть, но этот потенциал брошен, никаких условий для этого в области нет", - подчеркнул депутат.

Что касается города, говорит Яков Сидоров, там крупные предприятия еще существуют. А вот малый и средний бизнес, который ранее развивался неплохо, отсюда "поехал", так как никакой поддержки не получал.

И еще одна составляющая, влияющая непосредственно на смертность – экологическая ситуация. По словам Сидорова, она на сегодняшний день становится не менее важной, чем экономическая. В Кургане она весьма своеобразна. Тут нет крупных промышленных производств, чем можно было бы объяснить столь высокую смертность, в частности, от онкологии.

"Когда мы поднимаем эту тему и говорим о том, что с ураном нужно разбираться, нас, коммунистов, представляют за чудаков, которые подрывают безопасность страны, - рассказал депутат. – Но если у людей не будет надежды и гарантии относительно того, что здесь будет благоприятная экологическая ситуация, все отсюда поедут".

Решать проблему нужно системно, и все эти причины на самом деле на поверхности, полагает Сидоров. Однако, отмечает он, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков является человеком системы, которая его сюда отправила.

"Это насквозь капиталистическая система, направленная на максимальное извлечение прибыли. В данном случае социальные вопросы волнуют Шумкова только из-за того, чтобы не было серьезных потрясений. Все вопросы, которые невыгодны крупному бизнесу и олигархам, он замалчивает либо дает положительные комментарии. Он не может сейчас призвать к созданию коллективных предприятий, поскольку это не в его формате", - заключил Сидоров.