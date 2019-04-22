В Челябинске директора управляющей компании приговорили к условному сроку за причинение ущерба МУП "ЧКТС

В Челябинске директора управляющей компании "Территория комфорта" приговорили к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей за причинение имущественного ущерба МУП "ЧКТС", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Обвиняемая заключила с ТСЖ "Арго" договоры на обслуживание дома, согласно которым УК собирала деньги с жильцов в счет оплаты коммунальных платежей. Однако условия договора о перечислении денежных средств МУП "ЧКТС" не выполнило, причинив ущерб свыше 3,5 млн рублей.

Деньги были потрачены на иные нужды.

Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном.