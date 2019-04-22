Янукович поклонился "мудрому украинскому народу"

Четвертый президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Об этом в своем Facebook сообщил его представитель Юрий Кирасир.

Янукович заявил, что "миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее", а вина за это лежит на Петре Порошенко. Поэтому он хочет "низко поклониться мудрому украинскому народу" за победу Зеленского, которому пожелал "объединить и примирить украинский народ", а также вернуть стране "мир и процветание".

Как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать Зеленского в борьбе против России. Учитывая также обещания Зеленского, заявление Януковича выглядит довольно странно.