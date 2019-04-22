В Тюмени снесут дом, который частично обрушился в 2016 году

В Тюмени аварийное общежитие по адресу Геологоразведчиков, 2 снесут за 11,1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Электронный аукцион на снос дома объявило Тюменское городское имущественное казначейство. Начальная цена контракта составляла 28 млн руб. Победителем признана строительно-монтажная компания "Электромонтаж", которая предложила демонтировать здание за 11,1 млн руб. Конкурентом компании было общество "Спецстрой". Разница между предложениями составила 140 тыс. руб.

Снести дом должны за три месяца.

Напомним, о проблемах дома стало известно в 2016 г. В ночь с 26 на 27 февраля обрушилась часть кирпичной кладки фасада между вторым и третьим этажами здания. В апреле 2018 года оперативная группа городского департамента безопасности жизнедеятельности установила значительные повреждения дома, после чего жильцов расселили в срочном порядке.