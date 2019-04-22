Агентство Fitch изменило прогноз по рейтингам Свердловской области на "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Среднего Урала на уровне BB+ и изменило прогноз по рейтингам со "стабильного" на "позитивный". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Аналитики считают, что пересмотр прогноза по рейтингам отражает ожидания Fitch того, что область имеет стабильные бюджетные показатели и устойчива к долговой нагрузке. Как уточнили в министерстве финансов Свердловской области, рейтинг крупнейшего международного рейтингового агентства – это объективный индикатор финансового состояния региона, который способствует расширению круга потенциальных инвесторов.

Среди основных ключевых факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, – профицит 2018 года, который позволит региону сохранить параметры долговой нагрузки и стать основой финансирования дефицита 2019 года. Также на позицию повлиял рост доходов бюджета области, который позволит увеличить операционный баланс региона.

Напомним, недавно стало известно, что дополнительные доходы свердловского бюджета направят на реализацию нацпроектов и поручения губернатора Евгения Куйвашева.