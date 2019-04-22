Агентство Fitch изменило прогноз по рейтингам Свердловской области на "позитивный"

22 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область Уральский ФО За рубежом

Агентство Fitch изменило прогноз по рейтингам Свердловской области на "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Среднего Урала на уровне BB+ и изменило прогноз по рейтингам со "стабильного" на "позитивный". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Читайте также:

Аналитики считают, что пересмотр прогноза по рейтингам отражает ожидания Fitch того, что область имеет стабильные бюджетные показатели и устойчива к долговой нагрузке. Как уточнили в министерстве финансов Свердловской области, рейтинг крупнейшего международного рейтингового агентства – это объективный индикатор финансового состояния региона, который способствует расширению круга потенциальных инвесторов.

Среди основных ключевых факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, – профицит 2018 года, который позволит региону сохранить параметры долговой нагрузки и стать основой финансирования дефицита 2019 года. Также на позицию повлиял рост доходов бюджета области, который позволит увеличить операционный баланс региона.

Напомним, недавно стало известно, что дополнительные доходы свердловского бюджета направят на реализацию нацпроектов и поручения губернатора Евгения Куйвашева.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Агентство Fitch изменило прогноз по рейтингам Свердловской области на "позитивный"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рейтинги, прогноз, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3645

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети