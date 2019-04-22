Зеленский уже не против предложить пост Порошенко

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не исключил назначения действующего президента Петра Порошенко на какой-либо пост в будущем. По его словам, это произойдет, если общество об этом попросит, сказал он на пресс-конференции.

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Артист также признал, что Порошенко предложил ему помощь, и заявил, что готов обратиться за нею.

При этом ранее Зеленский обещал посадить Порошенко в тюрьму, а на шоу на стадионе - отвести его к прокурору.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности после своего ухода с поста президента.