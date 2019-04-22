22 Апреля 2019
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В Екатеринбурге на акции "Бессмертный полк" не станут запрещать красные знамёна и портреты Сталина

В Свердловской области участники акции "Бессмертный полк", которые пройдут 9 мая с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, могут также нести портреты Иосифа Сталина, военачальников тех времён и красные флаги.

Об этом Накануне.RU заявил руководитель штаба регионального отделения "Бессмертный полк России" Валерий Басай, пояснивший, что соглашение о единых принципах проведения шествия в разных городах носит исключительно рекомендательный характер.

"Мой дед под красным знаменем ходил в бой, он готов был отдать жизнь за свою страну и за это знамя, - привёл пример руководитель штаба. - В рекомендациях нам говорят лишь о тем, что нельзя использовать эти флаги с определёнными политическими мотивами".

По словам Басая, также эти рекомендации не могут быть истолкованы администрациями муниципалитетов как повод вводить запреты на демонстрацию 9 мая портретов исторических деятелей той эпохи.

Сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", автор идеи Геннадий Иванов подчеркнул, что "Бессмертный полк" создавался для объединения людей, а не для порождения антоганизма в обществе.

"Посмотрите, сколько в прошлые годы было в колоннах портретов Сталина и других исторических деятелей, - напомнил Иванов, отметив, что он сам не "сталинист". - Если человек желает их нести - это его право!"

Кроме того, Басай прокомментировал Накануне.RU ограничение для чиновников идти в первых колоннах полка, заявив, что и губернатор, и министры, и мэры городов могут идти где угодно, если заранее займут место в порядке "живой очереди". Практика прошлых лет показывает: чтобы попасть в первые ряды, чиновникам придётся занимать очередь в колоннах в шесть утра.

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург, Знамя Победы(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге на акции "Бессмертный полк" не станут запрещать красные знамёна и портреты Сталина

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Теги: бессмертный полк, портрет сталина



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Ранее 19.04.2019 11:09 Мск В "Бессмертном полку" "запретили" портреты Сталина и красные знамена

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