22 Апреля 2019
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В Сургуте житель Амурской области зарезал за долги друга детства, сжёг в бане его тело и сбежал в Башкирию

В Сургуте ссора из-за долга в 400 тыс. руб. кончилась смертью её участника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

В марте в полицию обратилась супруга одного из участников конфликта, заявившая о пропаже 47-летнего мужа. Вскоре выяснилось, что к исчезновению может быть причастен 42-летний ранее судимый житель Амурской области, который ещё в детстве дружил с пострадавшим, а в последнее время жил у него.

Как оказалось, однажды они поссорились из-за долга в 400 тыс. руб. Один ударил другого ножом, раны оказались смертельными. После этого преступник перевёл себе через "мобильный банк" со счёта убитого 400 тыс. руб., расчленил тело погибшего, сжёг его в банной печи, а пепел сложил в септик. Затем он сбежал в Башкирию, где его вскоре и задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Злоумышленник арестован.

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В Сургуте житель Амурской области зарезал за долги друга детства, сжёг в бане его тело и сбежал в Башкирию

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Теги: долг, ссора, убийство, мобильный банк



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