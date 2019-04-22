22 Апреля 2019
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Новые приключения Емельяненко: боец разбил себе лицо, поединок в Самаре перенесен

Известный российский боец Александр Емельяненко разбил себе лицо. Из-за этого ближайший поединок спортсмена перенесен, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал сам Емельяненко в своем Instagram, травму он получил во время тренировки на велосипеде.

"Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился", - сообщил боец, приложив фото с поврежденным лицом.

Он добавил, что его бой в Самаре перенесен. Поединок планировался на 10 мая, соперником Александра должен был стать бразилец Луис Энрике. На какой срок перенесено событие и кто теперь будет оппонентом, Емельяненко не уточнил.

Напомним, недавно Александр Емельяненко пытался скрыться от полицейских на золотом "Мерседесе" и разбил несколько автомобилей: за это скандального бойца арестовали на 10 суток. В дальнейшем мировой суд Кисловодска приговорил его к лишению водительских прав на полтора года и штрафу в 30 тыс. руб.

Позже спортсмен подал апелляционную жалобу на это решение, ее рассмотрение назначено на 25 апреля.

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Новые приключения Емельяненко: боец разбил себе лицо, поединок в Самаре перенесен

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Теги: Емельяненко, лицо, разбил, бой



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