Свердловские синоптики выпустили предупреждение об опасности загрязнения воздуха

Свердловские синоптики выпустили предупреждение об опасности загрязнения воздуха. Как сообщается на сайте Уралгидрометцентра, это предупреждение действует с прошлой пятницы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С 19 по 23 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 23 апреля", - сообщается на сайте ведомства.

Добавим, что в Екатеринбурге первые три дня (23-25 апреля) будет облачно, а днём пройдёт небольшой дождь. Температура днём составит +13 градусов по Цельсию, а ночью +5.