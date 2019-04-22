22 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Свердловские синоптики выпустили предупреждение об опасности загрязнения воздуха

Свердловские синоптики выпустили предупреждение об опасности загрязнения воздуха. Как сообщается на сайте Уралгидрометцентра, это предупреждение действует с прошлой пятницы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С 19 по 23 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 23 апреля", - сообщается на сайте ведомства.

Добавим, что в Екатеринбурге первые три дня (23-25 апреля) будет облачно, а днём пройдёт небольшой дождь. Температура днём составит +13 градусов по Цельсию, а ночью +5.

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Свердловские синоптики выпустили предупреждение об опасности загрязнения воздуха

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Теги: Свердловская область, прогноз погоды, смог, предупреждение, синоптики



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