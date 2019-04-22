В Прикамье открылось региональное отделения "Альянса врачей"

Пермский альянс - региональное отделение одноименной всероссийской организации. Ранее "Альянс врачей" инициировал забастовку медработников в Новгородской области из-за низких зарплат. Врачи также выходили на митинг с требованием отставки губернатора.

В Пермском крае создана профсоюзная организация "Альянс врачей", цель которой - привлечь внимание к низким зарплатам медработников и состоянию учреждений здравоохранения, передает корреспондент Накануне.RU .





