В Губахе открылся долгожданный спортивный объект

В Губахе открылся долгожданный спортивный объект - ледовая арена. Она была построена по инициативе воспитанника местной хоккейной школы Евгения Кетова благодаря сотрудничеству благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с краевыми и муниципальными властями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Торжественное открытие ледовой арены состоялось 20 апреля. Губернатор Пермского края Максим Решетников анонсировал открытие на площадке спортивного объекта секции фигурного катания. Он отметил, что в Губахе сильны спортивные традиции.

"Но это не единственная арена, которую мы строим. В ближайшее время откроем в Березниках, несколько объектов готовим в Перми – спрос "на лед" в крае есть. Развивается и детский хоккей (ночное катание, "Золотая шайба"), фигурное катание, в котором Пермский край является поставщиком новых имен и в российскую сборную", - заявил глава региона.

Помимо новой площадки в Губахе, лед есть в Перми, Краснокамске, Красновишерске, Чайковском, Александровске. К 300-летию краевой столицы планируется построить ледовую арену. Уже есть договоренность с федерацией хоккея. В этом году начнется строительство краевого центра фигурного катания.

Максим Решетников подчеркнул, что количество людей, занимающихся спортом, растет, однако для выполнения указа президента еще многое нужно сделать. Напомним, согласно указу президента к 2024 году 55% населения страны должно регулярно заниматься спортом.

Заместитель гендиректора благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев отметил, что фонд помогает развивать спорт в малых территориях.

"Один простой парень из вашего города мечтал играть на крытом катке как в больших городах. И он стал Чемпионом! А его мечта реализовалась по адресу: переулок Мечты, дом 3, став реальностью для сотен ребят. Уникальность арены в том, что это первый ледовый объект в Прикамье с доступной средой не только для зрителей, но и для спортсменов - следж-хоккеистов" – сообщил Игорь Барадачев.

Российский хоккеист Евгений Кетов добавил, что новая ледовая арена позволит детям тренироваться круглый год и быстрее совершенствовать свои навыки. В ближайшее время на базе арены откроется отделение хоккея Академии игровых видов спорта и отделение фигурного катания СДЮШОР "Старт". В секциях смогут заниматься 60 и 45 человек соответственно.

Добавим, что сразу после открытия на ледовой арене прошел финал Кубка Губернатора Пермского края по хоккею среди ребят 2008-2009 годов рождения. В борьбу за первое место вступили пермская команда "Рубин" и "ДЮСШ" из Губахи. Со счетом 5:3 победу одержала команда из краевой столицы.