"Роскосмос" готов помочь SpaceX в расследовании аварии Crew Dragon

Специалисты "Роскосмоса" готовы помочь американской компании SpaceX в расследовании аварии, произошедшей во время наземных испытаний системы аварийного спасения космического корабля Dragon-2.

Об этом заявил глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко, пишут "Известия".

Ранее эксперты NASA присоединились к сотрудникам SpaceX в работе по выявлению проблем, возникших при испытании.

Нештатная ситуация произошла при проведении огневых испытаний двигателей транспортного космического корабля Crew Dragon. Испытания проходили 20 апреля на стартовом комплексе ракетного центра на мысе Канаверал, сообщает Regnum.

Напомним, в начале марта к МКС пристыковался первый частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. На корабле нахходился манекен Рипли, а также множество различных материалов и оборудования.

Ранее сообщалось, что NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС. Это позволит США обеспечить присутствие на станции не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых американских пилотируемых кораблей.