"Надеемся на быстрый поиск вандалов". В Екатеринбурге изуродовали памятник Ленину наклейками с призывом к сносу

В Екатеринбурге памятник Ленину изуродовали наклейками с призывом к сносу. Как сообщает депутат городской думы от КПРФ Андрей Пирожков, инцидент произошёл прямо в день рождения вождя, 22 апреля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня вандализм против памятника Ленину- завтра Майдан? Вчера силовики в Екатеринбурге очень быстро отреагировали на две якобы мемориальных доски, установленные в городе. Надеюсь в отношении вандализма против памятника Ленину реакция последует так же быстро", - пишет депутат.

Напомним, что в мае 2018 года руководство Екатеринбурга заявило о том, что намерено отреставрировать памятник Ленину, при этом самого бронзового вождя на время работ хотели убрать. Тогда городских общественников взволновала эта новость. Некоторые активисты заявляли, что будут готовить круглосуточные дежурства возле монумента. Отметим, что ремонтные работы на монументе планируется провести в 2019 году, их стоимость оценивается в 35 млн руб.