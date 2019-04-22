22 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Украинцы за границей проголосовали за Порошенко

На выборах президента Украины ее граждане, проживающие за рубежом, в большинстве своем поддержали проигравшего президента Петра Порошенко. За него отдали голоса 55% проголосовавших, а за Владимира Зеленского - 44%. В голосовании приняли участие 60 тыс. человек, или 13% от общего количества избирателей в заграничном округе.
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Так, в США за Порошенко проголосовали 74%, в Канаде - 71%, в Великобритании - 70%. В целом в европейских странах большинство поддержали Порошенко, в постсоветских - Зеленского. Всего Порошенко выиграл в 45 странах, Зеленский - в 23.

Эти результаты говорят о том, что граждане Украины внутри нее и за рубежом совершенно по-разному оценивают ситуацию в стране.

Напомним, Зеленский уверенно победил, набрав 73% голосов. Явка составила 61%.

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Украинцы за границей проголосовали за Порошенко

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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