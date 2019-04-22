22 Апреля 2019
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Общество Москва

СМИ сообщают о пропаже картины Левитана в Москве

СМИ сообщают о пропаже картины Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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Речь идет о картине "Летний пейзаж. Пашня". Сообщается, что директор научной организации "Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова" Александр Чваль обратился в полицию с заявлением о пропаже полотна.

По его словам, он передал картину по расписке некой женщине, после чего она пропала. Позднее, как подчеркнул эксперт, он обнаружил, что полотно выставлено на продаже на аукционе.

Стоимость картины в расписке составляет 2 млн 240 тыс рублей по курсу на день передачи картины. До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были, пишут СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе из Третьяковской галереи украли картину "Ай-Петри.Крым" Архипа Куинджи. Подозреваемый в краже был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.

Позже сообщалось, что картина "Ай-Петри. Крым" передана Русскому музею.

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СМИ сообщают о пропаже картины Левитана в Москве

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Теги: Третьяковская галерея, картина, Исаак Левитан, пропажа



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