На Ямале заведующий перинатальным центром желает стать депутатом заксобрания от "Единой России"

Заведующий перинатальным центром государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Салехардская окружная клиническая больница" Алексей Денисов подал документы для участия в праймериз "Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Врач выразил желание попробовать свои силы на дополнительных выборах в заксобрание Ямала. Напомним, вакантным место депутата по Салехардскому одномандатному округу стало в сентябре прошлого года, когда вице-спикер Заксобрания Ямала Елена Зленко стала новым представителем региона в Совете Федерации.

Свое желание попробовать себя в политике кандидат объяснил тем, что у каждого человека в жизни наступает момент, когда он понимает, что может сделать еще больше. Алексей Денисов также сообщил, что на законодательном поприще хотел бы работать в сфере социальной политики, здравоохранения, национальных проектов.

Отметим, что кандидатура Денисова ранее была поддержана профсоюзом работников здравоохранения Салехарда.

Соперником Алексея Денисова на праймериз может стать директор ГУ "Центр развития интернет-коммуникаций" Николай Шандрыголов. Он подал документы 17 апреля.

Предварительное голосование на дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания ЯНАО состоится 26 мая. Документы от желающих стать участниками праймериз принимаются до 30 апреля.