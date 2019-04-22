На второй реке Усольского района Иркутской области массово гибнет рыба

Природоохранная прокуратура проверяет случай массовой гибели рыбы на реке Биликтуйка. Это уже вторая река Усольского района Иркутской области, на которой погибла рыба.

Прокуратура привлекла к проверке Роспотребнадзор, Росрыболовство и ветнадзор. Они исследуют воду в реке и саму рыбу, чтобы определить причину ее гибели, пишет Федералпресс.

В Ангарской прокуратуре заявили, что основная версия гибели рыбы на сегодня – естественный замор или кислородное голодание из-за того, что заводь на реке промерзла этой зимой. В пользу этой версии, по мнению прокуратуры, говорит то, что промышленных предприятий на Биликтуйке нет – река протекает по малонаселенной и труднодоступной местности. Тем не менее, полностью человеческий фактор проуратура не исключает.

Массовое скопление мертвой рыбы на поверхности воды обнаружили местные охотники.

Итог проверки предыдущего случая массовой гибели рыбы, зафиксированного в марте на реке Куда у села Хомутово, подтвердил естественную причину гибели – кислородное голодание из-за промерзания воды.