Жительница Кузбасса поела суши в кафе и впала в кому

Жительница Белово попала в больницу после того, как поела японские деликатесы в одном из местных кафе.

Неприятный инцидент произошел в одном из кафе на станции Белово. Посетительница заказала японские деликатесы. Однако буквально сразу после того, как она поела роллы, женщине стало плохо. Известно, что она сама вызвала скорую помощь и медики доставили несчастную в узловую больницу на станции Белово. Уже после госпитализации медики приняли решение перевести пациентку в больницу региональной столицы. Во время транспортировки состояние пострадавшей ухудшилось, она впала в кому. Сейчас за ее жизнь борются врачи, пишет Федералпресс.

Сейчас кафе, в котором женщина попробовала японские блюда, ожидает проверка. На данный момент сотрудники Роспотребнадзора устанавливают обстоятельства случившегося.

"Сейчас рано делать какие-либо выводы. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе управления.

Где именно произошло ЧП, сотрудники Роспотребнадзора не сообщают.