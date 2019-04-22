Трамп поддержал Зеленского в борьбе против России

Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского в "отражении агрессии". Об этом написал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в своем Twitter.

По словам Волкера, США и дальше будут поддерживать "усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражении агрессии".

Напомним, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что надеется на улучшение отношений между Москвой и Киевом, но иллюзий не питает.