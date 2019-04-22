В Москве 23 апреля пройдут публичные слушания по проекту застройки района "Восточное Измайлово" в рамках реновации

В Москве 23 апреля состоятся публичные слушания, на котором обсудят проект планировки кварталов района "Восточное Измайлово", где пройдет реновация, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: В Госдуму внесли законопроект о всероссийской реновации жилья

Под программу реновации подпадают 36-28 кварталы района.

По данным инициативной группы активистов, в проекте планировки территории вместо существующих 33 пятиэтажных домов запланированы 10 блоков высотой от 10 до 25 этажей. Это нарушает обещание Собянина жителям Москвы, поскольку квартал будет уплотнен в три раза, отмечают представители группы.

"Деревья, которые росли в квартале в течение 60-ти лет, будут вырублены и заменены хрупкими саженцами. Это ухудшит экологическую обстановку в районе", - говорится в обращении жителей.

Публичные слушания состоятся 23 апреля в 19.00 по адресу: 13-я Парковая ул., д.18А, в школе № 1811 "Восточное Измайлово". Участвовать в слушаниях могут только жители, имеющие подтверждающие документы на право собственности в этом районе.

Как сообщало Накануне.RU, власти Москвы с 4 апреля вынесли на публичные слушания проекты планировок территорий шести микрорайонов, в которых пройдет реновация. Согласно предлагаемым документам, жилые площади на месте сносимых домов увеличатся в несколько раз.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, летом 2017 года Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о реновации в Москве. Затем Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин докладывал Путину, что в 2018 году под реновацию передано около 1 млн кв.м.