В Москве 23 апреля пройдут публичные слушания по проекту застройки района "Восточное Измайлово" в рамках реновации

22 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Москва

В Москве 23 апреля пройдут публичные слушания по проекту застройки района "Восточное Измайлово" в рамках реновации

В Москве 23 апреля состоятся публичные слушания, на котором обсудят проект планировки кварталов района "Восточное Измайлово", где пройдет реновация, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Под программу реновации подпадают 36-28 кварталы района.

По данным инициативной группы активистов, в проекте планировки территории вместо существующих 33 пятиэтажных домов запланированы 10 блоков высотой от 10 до 25 этажей. Это нарушает обещание Собянина жителям Москвы, поскольку квартал будет уплотнен в три раза, отмечают представители группы.

"Деревья, которые росли в квартале в течение 60-ти лет, будут вырублены и заменены хрупкими саженцами. Это ухудшит экологическую обстановку в районе", - говорится в обращении жителей.

Публичные слушания состоятся 23 апреля в 19.00 по адресу: 13-я Парковая ул., д.18А, в школе № 1811 "Восточное Измайлово". Участвовать в слушаниях могут только жители, имеющие подтверждающие документы на право собственности в этом районе.

Как сообщало Накануне.RU, власти Москвы с 4 апреля вынесли на публичные слушания проекты планировок территорий шести микрорайонов, в которых пройдет реновация. Согласно предлагаемым документам, жилые площади на месте сносимых домов увеличатся в несколько раз.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, летом 2017 года Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о реновации в Москве. Затем Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин докладывал Путину, что в 2018 году под реновацию передано около 1 млн кв.м.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве 23 апреля пройдут публичные слушания по проекту застройки района "Восточное Измайлово" в рамках реновации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: реновация, публичные слушания, планировки, Москва, восточное измайлово



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.04.2019 17:30 Мск "Воздуха хватать не будет": Власти Москвы задумали реновацию с утроением жилой площади

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3636

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети