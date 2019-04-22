Силовики пришли в управление капстроительства мэрии Новосибирска

Правоохранительные органы проводят обыски в управлении капитального строительства мэрии Новосибирска, сообщили СМИ.

Как уточнил источник "Сиб.фм", мероприятия могут проводиться по делу бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово.

Бывшего чиновника подозревают в хищении 4 млрд рублей у энергетических компаний Новосибирской области – ОАО "Сибэко" и ЗАО "РЭС". Сам Абызов не признает своей вины.