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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге обсудят проект застройки участка на ВИЗе, который мог принять "ЭКСПО"

Глава Екатеринбурга объявил о проведении общественных обсуждений по планировке и межевания территории площадки – ВИЗа правобережного. Речь идёт о территории в пределах улицы Татищева – улицы Юрия Исламова – улицы Металлургов и набережной Верх-Исетского пруда – границы Большого Конного полуострова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Проект будет размещен на сайте администрации города и в мэрии города в холле второго этажа. Замечания или пожелания по планировке территории можно оставить с 26 апреля по 17 мая.

Ранее эту территорию зарезервировали для "ЭКСПО-парка", но столица Урала не смогла со второго раза победить в конкурсе на право принять всемирную выставку EХPO-2025.

ВИЗ правобережный, Екатеринбург(2019)|Фото: ЛСР

По данным ЛСР, запроектированы две станции второй ветки метро, которая соединит ВИЗ и ЖБИ. Будут построены отдельно стоящие и встроенные детские сады, школы, торговые центры, медицинские учреждения, паркинги. За Срединным кольцом зарезервирована большая площадка для проведения международных мероприятий.

проект ВИЗа(2019)|Фото: ЛСР

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В Екатеринбурге обсудят проект застройки участка на ВИЗе, который мог принять "ЭКСПО"

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Теги: Александр Высокинский, экспо парк, лср, Владимир Крицкий, умный город



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