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Общество Челябинская область

В Челябинске подрядчик устранит нарушения в домах для переселенцев

В Челябинске управление капитального строительства администрации города потребовало от подрядчика в кратчайшие сроки устранить нарушения в домах для переселенцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Напомним, в 2016 году жители ветхих и аварийных домов области получили квартиры в новостройках Челябинска по улицам Набережной, Агалакова, а также в поселке Новосинеглазово на улице Пугачева. Однако активистам ОНФ поступали десятки жалоб на плесень, сырость и трещины в новостройках. Так, жители дом на улице Агалакова жалуются на вентиляцию в квартире, в сильные холода промерзают стены, образовалась плесень. Кроме того, в доме протекает кровля.

Подрядчик пообещал устранить все нарушения за свой счет. Уже на крыше дома по улице Агалакова установили дефлектор для улучшения работы системы вентиляции и обустроили дополнительные продухи в подвале дома в целях удаления влажного воздуха.

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В Челябинске подрядчик устранит нарушения в домах для переселенцев

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Теги: переселенцы, аварийное жилье, ОНФ, нарушения,



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