22 Апреля 2019
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"Самочувствие хорошее": концертный директор Успенской опроверг госпитализацию певицы

Официальный представитель известной российской певицы Любови Успенской опроверг информацию о госпитализации артистки.
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В понедельник в СМИ появились сообщения, что певица якобы госпитализирована в Москве. Утверждалось, что из-за этого ее концерт в Барнауле, запланированный на 22 апреля, отменен.

Представитель звезды это опроверг, при этом уточнив, что мероприятие действительно не состоится.

"Самочувствие хорошее. Никакой госпитализации не было, чисто по техническим причинам не поехали на концерт", - сообщил РИА Новости концертный директор Успенской.

Напомним, недавно писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе с отеком мозга. Сейчас он уже начал разговаривать.

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"Самочувствие хорошее": концертный директор Успенской опроверг госпитализацию певицы

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Теги: Успенская, госпитализация, певица



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