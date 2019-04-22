Медведев призвал Зеленского учитывать "новые реалии на востоке Украины"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в Facebook, что Владимиру Зеленскому, победившему на президентских выборах на Украине, предстоит "консолидировать страну с учетом сложившихся за последние годы реалий", "включая прежде всего ситуацию на востоке страны".

Медведев сообщил, что у него нет иллюзий в отношении Зеленского, который "будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании, повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения". Однако премьер РФ надеется на улучшение отношений между Москвой и Киевом.

Он пожелал новому украинскому руководству здравомыслия и понимания "глубинной ценности отношений народов наших стран".

Отметим, что, по данным обработки 95% протоколов, Зеленский набрал на выборах 73%. На прошлой неделе он заявил, что не согласится на особый статус Донбасса и предусмотренную Минскими соглашениями амнистию для участников боевых действий. А ранее признал, что вообще не пойдет ни на какой компромисс по Донбассу и не будет вести с ним никаких переговоров.