22 Апреля 2019
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Тюменская область обогнала Подмосковье по приросту населения, а Курганская "лидирует" по сокращению

Исследование, проведенное РИА Рейтинг, выявило регионы России – лидеры по росту и сокращению численности населения.

Только в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.

Возглавил рейтинг Севастополь, на втором месте – Ингушетия, на третьем – Чечня.

В топ-5 также вошли Тюменская область, Ленинградская область и Подмосковье.

Наибольшее сокращение численности населения зафиксировано в Еврейском автономном округе, Магаданской и Тамбовской областях. В пятерку субъектов, где стало меньше граждан, также вошли Курганская область и Республика Коми.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась на расширенном заседании коллегии Минтруда о демографических трендах в регионах России.

По ее словам, максимальное снижение рождаемости в 2018 году зафиксировали в Магаданской области, Республике Коми, Смоленской области, Севастополе и Архангельской области, при этом естественный прирост населения отмечен в 21 регионе: наибольший - в Дагестане, Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и в Москве.

Регионами с самой низкой рождаемостью по итогам 2018 года назвали Тамбовскую и Ленинградскую области.

Говоря о смертности, вице-премьер отметила, что самый высокий уровень убыли населения в 2018 году зафиксирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях. При этом самый низкий отмечается в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.

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Тюменская область обогнала Подмосковье по приросту населения, а Курганская "лидирует" по сокращению

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Теги: регионы, прирост населения, убыль населения



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