Двое детей и взрослый пострадали в массовой аварии в Перми

Несколько человек, в том числе дети, пострадали в массовой аварии в Орджоникидзевском районе Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД.

В 16.50 21 апреля 56-летний водитель "КИА" в районе дома № 327 по улице Соликамская выехал на "встречку", где столкнулся с "ИЖ-27175" и "Рено". Различные травмы получили девятилетний и годовалый пассажиры, ехавшие в машине предполагаемого виновника аварии, а также 50-летний пассажир "Рено". Кроме этого, медицинская помощь оказана водителю этого же авто.

По факту аварии возбуждено административное дело.