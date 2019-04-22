22 Апреля 2019
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Фонд святой Екатерины доставит Благодатный огонь на Урал

В предстоящий четверг делегация во главе со старшим священником Храма на Крови отцом Максимом (Миняйло) специальным авиарейсом отправится в Иерусалим за Благодатным огнем, передает корреспондент Накануне.RU. Среди паломников будут прихожане уральских храмов, представители сферы образования и науки, культуры и искусства, бизнеса и общественности. Екатеринбуржцам- членам делегации предстоит не только стать свидетелями чуда схождения благодатного огня, но и привезти его для всех верующих Уральского федерального округа.

Благодатный огонь(2018)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Все расходы, связанные с доставкой благодатного огня уже третий год подряд взял на себя фонд святой Екатерины. Как известно, общегородская пасхальная архиерейская Божественная литургия совершится в ночь с 27 на 28 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга. Праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

митрополит кирилл, пасха(2015)|Фото:ekaterinburg-eparhia.ru

Благодатный огонь, который доставит екатеринбуржская делегация со святой земли, возглавит шествие пасхального крестного хода, который пройдет 28 апреля от Свято-Троицкого собора до места строительства собора святой Екатерины - возрожденного сердца города. Крестный ход начнется с пасхальной вечерни в 16:00.

По завершении молитвенного шествия на месте будущего строительства собора святой Екатерины состоится раздача Благодатного огня всем желающим, сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины.

фонд святой екатерины, праздник семьи, плотинка, екатеринбург, воздушные шары(2017)|Фото:фонд святой екатерины

Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев: «Благодатный огонь, это не только символ Воскрешения Христа, но и знак жизни, указывающей всем нам о связи Бога и людей, дающий нам надежду и веру. Хочется, чтобы как можно больше людей обрели частицу этого огня, который сделает еще более светлым праздник Христова Воскресения».

Справка. Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.

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Фонд святой Екатерины доставит Благодатный огонь на Урал

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Теги: благодатный огонь, фонд святой екатерины,



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