В автобусном парке Екатеринбурга произошла массовая потасовка мигрантов

В Екатеринбурге произошла потасовка с участием нескольких десятков человек. По некоторым данным, отношения выясняли мигранты, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что все случилось вечером 19 апреля в автобусном парке в районе улицы Маневровой: по предварительным данным, в потасовке участвовали приезжие из Киргизии и Таджикистана. На появившихся в Сети кадрах видно, что несколько человек толкаются, затем толпа расходится.

Что стало причиной конфликта и чем все закончилось, неизвестно. В полицию обращений по данному факту не поступало.

Напомним, недавно на Среднем Урале полицейские провели первый этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2019". За шесть дней акции за фиктивную регистрацию иностранных граждан было возбуждено 64 уголовных дела и принято решение о выдворении из России около сотни нелегалов.