Рябиновая аллея заложена в Воронеже. Деревья посадили губернатор Александр Гусев и почетные граждане

В выходные губернатор Воронежской области Александр Гусев участвовал в субботнике, передает корреспондент Накануне.RU. В Воронеже посадили рябиновую аллею в честь 85-летия образования Воронежской области.

В областном экологическом субботнике глава региона участвовал вместе с почетными гражданами Воронежской области, сотрудниками областного правительства и членами молодежного правительства области. Высаживали деревья на Петровской набережной, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В начале аллеи, расположенной вдоль Успенского Адмиралтейского храма, установили символический камень с памятной табличкой, которую перед посадкой деревьев закрепили Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский и молодежный дублер губернатора Воронежской области Кристина Кулешова.

"2019 год – год 85-летия со дня образования Воронежской области. История Воронежского края гораздо более древняя, но формально региону 85 лет в современном формате. Сегодня мы открываем большую череду предпраздничных мероприятий, посвященных 85-летию образования Воронежской области. Закладка аллеи будет очень красивым, живым долголетним напоминанием об этом празднике", – отметил Александр Гусев.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов назвал высадку аллеи дополнительным поводом вспомнить и поблагодарить тех людей, которые защищали и восстанавливали Воронежскую область в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания, работали для развития и процветания региона. Председатель областного Совета ветеранов Станислав Ходаковский предложил дать аллее второе, неофициальное, название – «Аллея молодежи», поскольку именно молодежи предстоит продолжать дело ветеранов.

Всего было высажено 85 саженцев рябин, кроме того приведена в порядок прилегающую территорию. Губернатор поблагодарил всех жителей Воронежской области, которые сегодня так же вышли на субботники, чтобы убрать дворы, парки, скверы, набережные своих родных городов и сел: "Праздник труда должен нас всех вдохновлять на желание принести как можно больше пользы – каждый на своем месте. Я благодарен всем, кто пришел сюда, чтобы поработать, и всем, кто сегодня вышел на субботник по всей области."

Отвечая на вопрос, помнит ли он свое первое посаженное дерево, Александр Гусев рассказал, что впервые сажал деревья на осеннем субботнике в парке рядом со школой. Будущий губернатор тогда учился в первом классе.

Напомним, областной экологический субботник в Воронежской области прошел в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий, который проводится в апреле. По поручению главы региона субботники прошли сегодня во всех муниципальных районах и городских округах области. В них участвовало всего около 100 тысяч человек. С начала месячника в субботниках и акциях по благоустройству и уборке территорий уже приняли участие более 170 тысяч жителей региона. Приведено в порядок более 16 тысяч га: ликвидировано 545 несанкционированных свалок, удалено более 3600 аварийных деревьев, посажено около 10 000 деревьев и кустарников. Особое внимание в преддверии Дня Победы уделено воинским захоронениям, мемориальным комплексам и обелискам – в рамках субботников привели в порядок уже более 600 памятных мест.