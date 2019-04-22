22 Апреля 2019
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"Ливерпуль" побил клубный рекорд по количеству набранных очков в сезоне АПЛ, но не гарантировал себе чемпионство

"Ливерпуль" победил "Кардифф" (2:0) в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 88 очков в этом сезоне, обновив новый рекорд клуба (предыдущее достижение - 86 очков в сезоне-2008/09), пишет МатчТВ.

По информации издания "Gracenote", в 14 из 26 предыдущих сезонов АПЛ "мерсисайдцам" хватило бы 88 очков для выигрыша чемпионата.

Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" на два очка, однако у "горожан" один матч в запасе.

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"Ливерпуль" побил клубный рекорд по количеству набранных очков в сезоне АПЛ, но не гарантировал себе чемпионство

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Теги: Ливерпуль, АПЛ, очки, рекорд, Манчестер Сити



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