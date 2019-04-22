Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Российский певец и шоумен Николай Басков (42) поздравил с победой на украинских президентских выборах своего коллегу Владимира Зеленского (41). В Instagram "золотой голос России" выразил надежду на то, что скоро сможет ездить на Украину.

"Поздравляю будущего Президента Украины с победой !!! Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки, появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками", - написал Николай.

Ранее власти Украины запретили многим российским артистам посещать эту страну, среди причин – гастроли и отдых в Крыму, а также участие в мероприятиях, организованных российскими властями (другими словами, за лояльность российским властям).