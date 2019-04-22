В Екатеринбурге задержали активиста, который установил инсталляцию с "надгробием" Владимира Путина

В Екатеринбурге, 21 апреля, задержали активиста "Бессрочного протеста" Михаила Клюкина, который установил в центре города "надгробие" президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Держали примерно 2,5 часа. В итоге вручили повестку на вторник. Сказали, были акции, поставили "надгробия" Путину", - говорит активист.

В полиции этот инцидент не комментируют.

Добавим, что такие акции проходили в Набережных Челнах и Санкт-Петербурге.